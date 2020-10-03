Sardalya avlarken ağlarına dikenli yılan balığı takıldı: Uzunluğu 2 metre 23 santimetre

Çanakkale Boğazı’nda gırgır teknesinin sardalya avı için 50 metre derinliğe bıraktığı ağlardan, denizlerde ender görülen dikenli yılan balığı çıktı. Balık, incelenmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne gönderildi.

Fotoğraf: DHA

‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı.

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Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı. Sardalya balıkları arasında görülen 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı teknedekileri hem korkuttu hem de şaşırttı.

Dikenli yılan balığının, kendini ısırmasına şahit olduklarını söyleyen teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi şunları söyledi: “Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı.”

‘300-400 metre derinliğe iniyor’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik ise şöyle konuştu:

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“2 metre 23 santim uzunluğunda ve 2 kilo 750 gram ağırlığındaki bu balık, Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. Daha sonra Akdeniz’in batısında görülen, oradan da Ege Denizi’ne ve son yıllarda da Kuzey Ege Denizi’ne kadar ulaşmış bir balık. Daha önce Kuzey Ege Denizi’nin belirli bölgelerinden bildirimler oldu. Edremit Körfezi’nde ve Saros Körfezi’nde avlanmıştı. Bize ilk kez Güzelyalı köyü açıklarında, yani Çanakkale Boğazı’ndan bir bildirim geldi. Dünyada 300-400 metre derinliklere kadar inebilen bir balık. Zeminde yaşayan, ender görülen bir tür. Koruma altına alınması gerekiyor. Laboratuvarda incelemeler tamamlandıktan sonra, dikenli yılan balığını Piri Reis Özel Deniz Müzesi’nde sergileyeceğiz.”