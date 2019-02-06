Şarbondan sonra iki yeni bela: Devletin dağıttığı koyunlarda veba ve çiçek hastalığı

Hayvanlarda şarbonun ardından çiçek ve veba vakaları da daha sık görülmeye başlandı. Bursa, Denizli, Zonguldak başta olmak üzere farklı bölgelerde koyun vebası ve çiçek hastalığı görüldüğü, bu yerlerde hayvan giriş çıkışının yasaklandığı bildirildi.

Temsili (Fotoğraf: Reuters)

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, CHP’nin tarımdan sorumlu genel başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa’da ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 50 üreticiye 1700 koyun dağıtıldığını belirterek, koyunların dağıtımından 10-15 gün sonra ölümlerin başladığını ve 50 koyunun öldüğünü söyledi.

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Yaptıkları incelemelerde ölümlerin koyun vebasından olduğunu vurgulayan Sarıbal, vebanın genç çiftçi projesi kapsamında ithal edilerek dağıtılan koyunlardan bulaştığını iddia etti. Sarıbal, koyunlarla birlikte hastalığın da ithal edildiğini öne sürerek insan ve hayvan sağlığının tehdit altında olduğunu ifade etti.

Zonguldak’ta karantina

Öte yandan, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde bir üreticinin koyunlarında görülen veba hastalığı nedeniyle belde 21 günlük karantinaya alındı.

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AA’nın haberine göre, üreticiye ait iki küçükbaş hayvanda koyun vebası görüldü. Hayvanlar için Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Koyunlardan alınan örnekler Ankara’daki Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü laboratuvarında incelendikten sonra veba olduğu tespit edildi. Bulaşma riski nedeniyle belde üç haftalığına karantinaya alındı. Hayvanlar aşılandı ve beldeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Denizli’de çiçek hastalığı

Denizli ise Çivril’in Kocakaya Mahallesi’nde bir besicilik işletmesinde koyun-keçi çiçek hastalığı görüldüğü bildirildi.

‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında hibe alarak besicilik yapan Mehmet Ali-Tuğba Erdoğdu çiftine ait işletmede görülen hastalık nedeniyle işletme karantinaya alındı. Çivril belediyesi ise hastalığın yayılmaması için Çivril hayvan pazarını üç haftalığına kapatıldığını duyurdu.

İHA’nın haberine göre, Genç Çiftçi Projesi ile besiciliğe başlayan ve İŞKUR tarafından verilen engelli hibe desteğiyle sürüsünü büyüten Tuğba Erdoğdu, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne başvurarak yardım istedi.

İnsana bulaşmıyor ama ilaç kullanımı sıkıntılı

Eldeki verilere göre koyun vebası ve hayvanlara özgü çiçek hastalığı insanlara bulaşmıyor ancak hayvancılık sektörü için ciddi bir maddi sorun. Hayvanların tedavisi için kullanılan antibiyotiklerin et kalitesini bozması ve insanların da bu yolla gereksiz antibiyotiğe maruz kalması da ayrı bir sorun.

Denetimsiz yurda giriş tartışması

Geçen yıl Tarım Bakanlığı tarafından ithal edilen hayvanlarda şarbon vakaları görülmüştü. Hayvanların denetimsiz şekilde Türkiye’ye sokulduğu iddiaları nereniyle başlayan tartışma halen sürüyor.