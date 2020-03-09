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Yaramazlara biraz batar!

Saraylarda ‘corona’ önlemi: Dolmabahçe ilaçlandı

Türkiye’nin sınır komşuları dahil 100’ün üzerinde ülkede görülen ‘corona’ salgını nedeniyle İstanbul’daki saraylar ve müzelerde dezenfekte işlemleri artırıldı.

Fotoğraf: DHA

Çok sayıda yabancı turistin ziyaret ettiği İstanbul’daki saray ve müzelerde daha önce altı ayda ya da senede bir yapılan dezenfeksiyon işlemleri ayda bir yapılmaya başladı. Dolmabahçe Sarayı’nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.

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‘İnsan sağlığına ya da objelere zararı yok’

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına ya da objelere zararı olmadığını ifade eden Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, “Bugün Dolmabahçe Sarayı’nın metal salonundan başladık. Bundan sonra ana kapımızdan başlamak üzere, harem bölümüne kadar bu ilaçlamayı devam ettireceğiz” dedi.

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