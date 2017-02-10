‘Sarayın soytarı adayı’ demişti: HDP’li Ziya Pir’e ‘savcıya hakaret’ davası

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, bir savcıya haraket ettiği suçlamasıyla iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya gerekçe oluşturan sözler 1 Ekim 2015 günü sarf edilmişti.

Pir, Kürdi-Der adlı derneğin polis tarafından aranmasını ve içerdeki 32 gözaltına alınmasını eleştirirken, talimatı veren nöbetçi savcı hakkında “Sarayın soytarı adayı” demişti.

İddianamede bu sözün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu, bu nedenle hakaret suçunun oluştuğu ifade edildi.

İddianame Diyarbakır 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.