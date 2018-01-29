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Yaramazlara biraz batar!

‘Saray’ın iletişim danışmanından Kılıçdaroğlu’na: Gerizekalı!

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Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘gerizekalı’ dedi.

Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK’ya destek veren ÖSO milisleriyle ilgili “Ordumuzun kahramanlığını ÖSO’ya devrediyoruz” demişti.

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Küçükyılmaz, CHP liderinin açıklamalarından bir bölümü Twitter hesabından paylaşarak “Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP Liderinden neşet eden en alçak ve gerizekalıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz!” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun tek itirazı ÖSO: Ordumuzun kahramanlığını devrediyoruz


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