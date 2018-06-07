‘Saray’daki zihniyeti yıkacağım’ diyen İnce, bu kez ‘Kibar Feyzo’yla geldi: TAMAM

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Tosun Paşa’nın ardından bu kez ‘Kibar Feyzo’ filmiyle rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yaptı.

İnce’nin Kütahya mitigindeki konuşmasından satır başları şöyle:

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“Ben ‘Saray’ı yıkacağım’ dedim, kast ettiğim şatafat şatafat. 2 milyar dolar harcamışsın, Saray’ı neden yıkayım saraydaki zihniyeti, şatafatı yıkacağım. Caminin içinde bisiklete biniyormuşum. Bunlar mı Müslüman. Bak bak, camide oynuyormuşum. Türkiye’de 81 milyon Müslümandan herhangi birisi camide zeybek oynar mı? Zavallı bunlar zavallı.”

“Engin Alan korgeneraldi ayağa kalkmadı, hapse attılar. Geçtiğimiz gün bir paşa, Erdoğan konuşurken beni eleştiren Erdoğan’ı alkışladı. Ben de dedim ki ‘Senin apoletlerini sökeceğim.’ Erdoğan meğer paşaymış, kantin paşası.”

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Ben meydanlarda aş iş dedikçe benimle kavga ediyor ya ben kavga etmeyeceğim ama makaramı yaparım. Geçen ‘Herkesin evinde buzdolabı var daha ne istiyorsunuz’ dedi. Sanki Erdoğan’dan önce ağaç kovuklarında yiyecek saklıyorduk.

Erdoğan, Sakarya mitinginde yaptığı konuşmada “Buzdolabı satışı neydi? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı? 3 milyar 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara değil, eğer her eve elhamdülillah buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir” demişti.

“Daha gençlik yıllarında başımıza bir şey geldiği zaman ‘Dış güçler derler buna inanmayın’ derdi şimdi ‘Dış güçler’ diyor.”

“Erdoğan, ‘İnce yerli otomobile karşı çıkıyor’ diyor. Diploman olmadığın için anlamıyorsun, bilmiyorsun bu işleri. Erdoğan otomobilin kaportasına talip ben beynine talibim.”

“Sen harama bulaştın ben harama bulaşmadım. Aramızdaki fark bu. Senin neren yerli. Bayramda Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceksiniz, Erdoğan’ın yaptığı köprüden para ile geçeceksiniz. Soyuluyorsunuz, soyuluyorsunuz.”

İnce, ‘Kibar Feyzo’ filminden İlyas Salman’ın (Bilo) Şener Şen’e (Maho Ağa) “Tamam” dediği sahneyi izletti.