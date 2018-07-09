Saraydaki törene katılamayan Perinçek: Ankara dışındayım, başarılar dilerim

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında düzenlediği törene aldığı daveti ‘Ankara dışında olduğu’ için geri çevirirken tebrik mesajı gönderdi.

Beştepe’deki törende muhalefet liderlerinden yalnızca Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bulunuyor.

Reklam

Aydınlık’ın haberine göre, davet için teşekkür eden Perinçek, “Davetiniz Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından bugün öğlene doğru bana gönderildi. Ankara dışında olduğum için yetişemiyorum. Bölücü ve FETÖ terörüne son verme, vatan bütünlüğü ve üretim ekonomisinin inşası yolunda başarılar dilerim” dedi.