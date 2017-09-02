‘Saray’daki resepsiyonun ‘içecek listesi’: Ruy-i derya, kavun rüzgarı, orman meyveli special

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’daki ‘Ak Saray’da düzenlenen resepsiyonda ikram edilen içecekleri dünkü köşesine taşıdı.

‘Turkuaz renkli Ruy-i Derya’ başlıklı yazısında, garsonun uzattığı tepside dikkatini çeken turkuaz renkli içeceği sorduğunda adının ‘Ruy-i derya’ olduğunu öğrendiğini anlatan Munyar şöyle devam etti: “Ardından kokteyl masalarındaki içecek listesine baktım: Armutlu buz küresi eşliğinde demleme çay, Hibiscus eşliğinde mineralli su, Bahçe nane-limonata, Rosmerili buz küresi eşliğinde limonlu soda, Orman meyveli special, Kavun rüzgarı, Şeftalili soğuk çay.”

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Hürriyet yazarı, ‘Ruy-i derya’nın içeriğini sorduğu Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak’ın “Ananas suyu, hindistan cevizi ve süt var. Ayrıca, turkuaz rengi için başka meyvelerden de yararlandık. Üzerinde de mini çikolata topları var” dediğini aktardı.

‘İsteyene alkollü içki ikramı da var’

Munyar, kendisine tatlılardan ‘portakallı Adıyaman helvası’nı tavsiye eden Başkonak’ın “İsteyene alkollü içki ikramımız da var” diye eklediğini yazdı.