Saray danışmanından Akşener’e eleştiri: HDP ile aynı kareye girmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kürt sorununu çözemeyeceğini iddia ederken bunun sebepleri arasında Akşener’in ‘HDP ile aynı kareye girmeyi reddetmesini’ de saydı

İlnur Çevik bugün YeniBirlik gazetesindeki yazısında “Akşener Böyle mi Kürtlerin umudu olacak?” başlığını kullandı.

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Türkiye’ye gelen Almanya’nın Avrupa İlişkileri Bakanı Michael Roth’un, AKP ve HDP arasında sıkışan seçmenin Meral Akşener’e oy vereceklerini öngörmesi için “Hepimizi hayretler içinde bıraktı” diyen Çevik, bu sözler üzerinden İyi Parti’nin seçim beyannamesini değerlendirdi.

Beyannamenin Kürt sorunu ile ilgili yaklaşımı konusunda “Dağ fare doğurdu” diyen Çevik bunun sebebini de “Bir kere 134 sayfalık beyannamede tek bir ‘Kürt‘ lafı geçmiyor. Hep Güneydoğu’ya atıf var ama zaten Kürtlere hiçbir zaman sıcak bakmayan Meral Hanım yine aynı kafada devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor… Güneydoğu için de bir sürü laf kalabalığı var ama ‘Kürt sorununu’ nasıl çözeceğine dair hiçbir ciddi öneri yok…” diye açıkladı.

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İlnur Çevik, İYİ Parti beyannamesinde Güneydoğu ile ilgili maddeleri sıraladıktan sonra yazısını şöyle bitirdi: “Meral Hanım işin içine Anadolu kadınının ferasetini katacak ve bu işi çözecek… Gerisi de laf salatası. Bu laflarla da Doğu ve Güneydoğu insanı Akşener’den medet umacak. Yani HDP ile aynı kareye girmeyi reddeden, 1990’lı yıllarda bu kadar insanın kanına giren Akşener’den…”