‘Saray’ bütçesi: 2019’un ilk beş ayında 2.5 milyar lira harcandı

2019’un ilk beş ayında cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın örtülü ödenek harcamaları 2.5 milyar liraya dayanıp rekor kırdı.
BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre geçen yılın ilk beş ayında 198 milyon lira harcayan cumhurbaşkanlığı, bu yıl ise aynı dönemde 1 milyar 490 milyon lira harcama yaptı.
Yılın başında 2 milyar 818 milyon lira olan, daha sonra 3 milyar 168 milyon liraya çıkartılan cumhurbaşkanlığı ödeneğinin yarısı mayıs sonu itibariyle tükendi.
2019 yılının ilk beş ayında örtülü ödenekten de 1 milyarın üzerinde harcama yapıldı.
2018’de 1.6 milyar lira harcayan vumhurbaşkanlığı, bu hızla devam ederse 2019’da bir önceki yıl harcamasının iki katına ulaşacak.