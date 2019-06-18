‘Saray’ bütçesi: 2019’un ilk beş ayında 2.5 milyar lira harcandı

2019’un ilk beş ayında cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın örtülü ödenek harcamaları 2.5 milyar liraya dayanıp rekor kırdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre geçen yılın ilk beş ayında 198 milyon lira harcayan cumhurbaşkanlığı, bu yıl ise aynı dönemde 1 milyar 490 milyon lira harcama yaptı.

Reklam

Yılın başında 2 milyar 818 milyon lira olan, daha sonra 3 milyar 168 milyon liraya çıkartılan cumhurbaşkanlığı ödeneğinin yarısı mayıs sonu itibariyle tükendi.

2019 yılının ilk beş ayında örtülü ödenekten de 1 milyarın üzerinde harcama yapıldı.

2018’de 1.6 milyar lira harcayan vumhurbaşkanlığı, bu hızla devam ederse 2019’da bir önceki yıl harcamasının iki katına ulaşacak.

Reklam