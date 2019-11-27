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Yaramazlara biraz batar!

Sarar ekonomik gerekçelerle küçülme açıkladı; yönetim kurulu başkanı ‘Emeklileri çıkartıyoruz’ dedi

‘Genel giderlerin fazlalığı ve ihracat siparişlerindeki düşüşler sebebiyle’ çalışanlarına toplu işten çıkarma olacağını ifade eden bir yazı gönderen Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, daha sonra küçülme kararını şöyle açıkladı: “Emeklileri çıkartıyoruz, onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz.”

Türkiye’nin en büyük giyim firmalarından Sarar’ın yüzde 15-20 oranında küçüleceği bildirilmişti.

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Firmanın yönetim kurulu başkanı Sarar’ın imzasıyla çalışanlara gönderilen 21 Kasım tarihli yazıda, ‘artan işçilik maliyetleri, genel giderlerin fazlalığı ve yurt dışı dahil siparişlerdeki düşüşler’ gerekçe gösterilmişti. Yazıda ‘mevcut yapıda üretimin ekonomik olarak sürdürebilmesinin mümkün görünmediği’ belirtildi.

Daha sonra Bloomberg HT yayınına katılan Sarar Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, şöyle konuştu: “Biz fabrika kapatmıyoruz. Fabrikalar açıyoruz, ihracat yapıyoruz. Millete memlekete faydalı olmak için çalışıyoruz. Biz şimdi yüzde 15-20 küçülüyoruz. Küçülmemizin sebebi; bizde çalışan emekli çalışanlardır. Emeklileri çıkartıyoruz onların yerine daha genç insanlar almak için küçülüyoruz.”

Faaliyetlerine 1944 yılında başlayan firmanın beş üretim tesisi ve yaklaşık 5 bin çalışanı var. Firmanın Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 160’tan fazla mağazası bulunuyor.

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Geçen aylarda Başarı Tekstil, Taşkınırmak, Marka Park ve Vepa Spor gibi giyim markaları konkordato talep etmişti.

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