Saraçhane’de Trabzonsporlular buluşması: Şenol Güneş ve Özkan Sümer’den ziyaret

Trabzonspor’un iki efsane ismi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulübün eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer, kulüpte yöneticilik yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, gazetecilerin, “Sizi tebrik etmek için bütün spor kulüpleri geldi, fakat eski yöneticisi, üyesi olduğunuz Trabzonspor ziyaretinize gelmedi. Ne düşünüyorsunuz” sorusuna, Güneş ve Sümer’i göstererek, “Trabzonspor geldi zaten. Trabzonspor bu! Trabzonspor’da yönetimler, başkanlar gelir geçer…” yanıtını verdi.

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İkiliyi Saraçhane’deki makam odasında ağırlayan İmamoğlu, “Kendisiyle Trabzonspor’da iki yıla yakın çalışmış olmak, çok şey öğrendiğim değerli başkanım Özkan Sümer. Trabzonspor’un da simge isimlerinden Şenol Güneş. Hocamın Milli Takım’la elde ettiği güzel başarı. Avrupa finallerine kalmamız… Mutlu olduk. Dünya üçüncülüğü başarısına Avrupa’da yeni bir başarı ekleyeceğini umut ediyorum” dedi.

Güneş: Kaleci olmaman iyi oldu

İmamoğlu, sözlerine, “Şenol Güneş hocamızın, benim kaleci olma ve başlangıç konusunda motivasyonum olduğunu söyleyebilirim” şeklinde devam edince Güneş, “Kaleci olmaman iyi oldu” esprisiyle araya girdi. İmamoğlu da Güneş’in esprisine, “Ama o da insana bir enerji katıyor, hedef koyma konusuna. Çocuklarımda da yaşıyorum onu” karşılığını verdi.

Güneş, gecikmiş bir ziyarette bulunduklarını belirterek şunları söyledi: “Hayırlı olsun. Daha önce yaptığınız bir işi, Türkiye’nin en büyük şehrinde yapıyorsunuz. İnşallah hem şehrimiz hem de ülke için en iyisi olur. Başarılar diliyoruz… Doğum yerimiz Trabzon ama, kader bizi buralara sürükledi. İstanbul herkesi kucaklıyor. İstanbul’u bir ülke gibi düşünürsek, işiniz zor. Allah kolaylık versin. Her birey gibi bize de bir görev düşerse, şehrimize ülkemize hizmet etmeye çalışırız. Zaten yaptığımız iş de kutsal bir görev var Milli Takım’da. Evet, bir oyun gibi görünse de insanları bir araya getiren bir olay, spor olarak görüyoruz. Ötekileşmeyi bir kenara atarak, insanları nasıl birleştirdiğini gördük. Sizin de yolunuz açık olsun.”

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Sümer de “Ne yazık ki geciktik. Ama sizin yoğunluğunuzla ilgili bir gecikme. Şenol hocamızın bize yaşattığı çok güzel bir sonuçtan sonra sizi ziyaret daha anlamlı hale geldi. Daha güzel geldi. Daha güzel sonuçları Şenol hocamızla yaşayacağımızı ve sizlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Gelecek, iyi gelecek diye düşünüyoruz” dedi.