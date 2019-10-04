Saraçhane’de 100 gün

SEÇİL TÜRESAY

İstanbul’un yerel yönetiminin patronu olmak için aday olduğunda kent halkının sadece yüzde 16’sı onu tanıyordu. 31 Mart’taki seçimde ipi 13 bin farkla göğüsledi. Ancak, itiraz sonucunda seçim yenilendi. 17 Nisan’da verilen, 17 gün elinde tuttuğu mazbatası 6 Mayıs’ta elinden alındı. 23 Haziran’daki ikinci seçimde rakibi Binali Yıldırım’a 806 bin fark atarak İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkanı seçildi. İkinci kez mazbata aldığı 27 Haziran’da; İBB’nin Saraçhane’deki binasının önünde toplanan binlerce kişiyle kutlama yaptı. Binlerce kişinin önünde ceketini çıkarıp göreve başlayan İBB’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün, Saraçhane’deki 100’üncü günü…

Türkiye’nin kalbinin attığı İstanbul’da seçim kazanmak hep önemliydi. Ancak, kenti 25 yıldır ‘aynı cenah’ yönettikten sonra kazanmak daha da önemliydi. İstanbul’dan devletin en üst makamına çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözü de dikkate alındığında sadece İstanbul değil Türkiye ve dünya ona büyük bir anlam yükledi.

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Hal böyle olunca o, Saraçhane’deki koltuğuna oturduktan sonra siyaset, yerel yönetime dair meselelerin önüne geçti zaman zaman. Siyasetin iktidardaki farklı aktörlerinden sert açıklamalar geldi. Sesini yükseltmeden konuşmasına alışık olduğumuz İmamoğlu da yeri geldiğinde net ve anlamlı göndermeler yaptı ‘muhatapları’na.

Türkiye’de ve dünyadaki medya kuruluşlarında geleceğin cumhurbaşkanı adayı olduğu dillendirilen, oy veren İstanbullular için umut olan İmamoğlu’nun ilk 100 gününden akılda kalanları sıraladık:

28 Haziran – İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları ve hukuk müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklamayla görevden ayrıldığını duyurdu.

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29 Haziran– Binali Yıldırım’ın seçim öncesinde, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğündeki ‘TV düellosu’nda dillendirdiği ‘çay daveti’ sorulduğunda, “Seçimden önce olsaydı o çay çok lezzetli olurdu” diyerek kendisini belediye binasına tebrik ziyaretine beklediğini söyledi.

Livaneli, çiçeği burnunda İBB başkanını sahneye davet edip alkışlattı.

Akşam ise Zülfü Livaneli’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda Şef Rengin Gökmen yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde verdiği ‘Sevdalım Hayat Konseri’ne gitti.

İki seçim kampanyasının stresini eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindekilerle dans ederek attı. Fotoğraflar: İBB

30 Haziran – İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde düzenlediği ‘Parklarda Caz’ etkinliğindeki konsere gitti.

Onu karşısında görünce şaşıran yolcularla sohbet etti.

1 Temmuz – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ziyaret ettikten sonra halkın arasına karıştı! Gülhane İstasyonu’ndan tramvaya bindi. İndikten sonra da yürüyerek belediye binasına döndü.

3 Temmuz – Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ardından HDP İstanbul il başkanlığını ziyaret etti. HDP seçmenlerine verdikleri destek için teşekkür etti ve “Selahattin Demirtaş tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum” dedi.

Aynı gün seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey güzel olacak’ adında, miting alanlarında çalınan bir şarkıları olan Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz’u ağırladı.

4 Temmuz – İktidar ortakları AKP ve MHP’den randevu istedi. Ancak talebi kabul görmedi.

5 Temmuz – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Saraçhane’de ziyaret edildi. CHP lideri, “İmamoğlu ‘Alacağım’ dedi, aldı. İlk mücadele siyasal mücadeleydi, onu kazandık. Bundan sonraki süreç hizmet yarışıdır” dedi.

Gelin ve damadın şahitleri Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Anadolu Grubu Onursal Başkanı Kamil Yazıcı ve FB Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tu.

Akşam da ilk nikahını kıydı. Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ’un kızı Eser Göktuğ ve Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan’ın nikahını kıyan İmamoğlu, misafirleri, “Çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz” diye selamladı.

8 Temmuz – İlk İBB Meclis toplantısında eski yönetimi topa tuttu: “İBB’nin mevcut durumunun finansal fotoğrafının çekilmesini istedim. Gördüğüm manzara tüyler ürpertici.” Göreve başladığında kasada ‘sadece 7 milyon lira’ olduğunu belirterek 5.8 milyar lira vadesi geçmiş, ödenmemiş ödeme olduğu bilgisini paylaştı.

39 ilçenin belediye başkanını davet ettiği toplantı düzenledi. Ancak onu tebrik eden AKP’li 24 ilçe belediye başkanı, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’ndeki toplantıya katılmadı.

12 Temmuz – CHP’li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. AKP’li ve MHP’li belediye başkanları davet edilmesine rağmen ziyarette İmamoğlu’na eşlik etmedi. İlk seçimden sonra, 2 Nisan’da mazbatayı almadan önce de Anıtkabir’e gitmiş, protokol defterini belediye başkanı sıfatıyla imzalaması tartışma konusu olmuştu.

28 Haziran’da istifa eden genel sekreter ve yardımcılarının belediyeye bağlı şirketlerden istifa etmemesi kriz yarattı. Anıtkabir çıkışında konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. ‘Biz istifa ettik’ diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İBB’nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?”

Bu açıklamanın üzerine eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut’tan, “Yasal olarak yönetim kurulu başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir” yanıtı geldi.

15 Temmuz – İştirak şirketlerinden istifa etmeyen AKP dönemi eski İBB bürokratları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’ için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, kendisini karşılayanlar arasında bulunan İmamoğlu ile 23 Haziran seçimleri sonrası ilk kez tokalaştı.

16 Temmuz – BBC’de yayınlanan ‘HARDtalk’ programında yöneltilen, “AKP ve bugüne kadar oturttuğu sistemi değiştirmek için yeterli olduğunuzu düşünüyor musunuz” şeklindeki soruya “Devrim yapacağız” yanıtını verdi.

18 Temmuz – Otopark hizmetleri belediye meclisi kararıyla İSPARK A.Ş.’ye devredilen Bayrampaşa Otogarı’nda inceleme yaptı. “Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin” dedi.

31 Temmuz – İzmir’in Torbalı ilçesinin CHP’li belediye başkanı İsmail Uygur’un oğlunu belediyenin bir şirketinde genel müdür yardımcısı olarak ataması ve tepkiler üzerine geri çekmesi anımsatıldı. Belediye ve iştiraklerine akraba alımına tepki göstererek, “Burası eş, dost, akraba yeri değil. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın” dedi.

1 Ağustos – Tatil yapmasına yönelik eleştirilere, “Mesai mefhumum yok. Ama ben bir insanım ve bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12.00 – 13.00’e kadar uyuyasım geliyor. Tatil bana yakışıyor” diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu’nun, “Oy vermem” dediğinde duasını istediği Mahruze teyze ona sofrasını açtı. “Sana uğurlu geldim bak bir kere değil iki kez kazandın” sözleri herkesi güldürdü.

Fotoğraf: Facebook

7 Ağustos – Seçim kampanyası sürecinde Sultanbeyli’de kurulan pazarda karşılaştığı “Sana börek, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mahruze teyzenin evine konuk olduğunu, onun için yaptığı keteyi yediğini duyurdu.

8 Ağustos – Yardımcılarını ve belediyenin iştiraki 23 kurumun yöneticilerini kamuoyuna tanıttı. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş’ye (İSBAK) atadığı Bahattin Yetkin’in geçmişte sosyal medyada Ayasofya Müzesi’nin cami olarak ibadete açılmasını destekleyen paylaşımı başta olmak üzere ‘çizdiği profil’ tartışma yarattı.

9 Ağustos – Yetkin’i atamasına yönelik eleştirilere geçmişte söz verdiği gibi siyasete takılmadan başarı, beceri ve liyakatı gözettiklerini söyledi. Akşam saatlerinde İBB, Bahaddin Yetkin’in istifa ettiğini duyurdu.

Bir grup mimarla buluşan İmamoğlu, projeyi 2020’de tamamalamayı hedeflediklerini söyledi.

10 Ağustos – Seçim kampanyasındaki vaatlerinden Saraçhane’deki belediye binasınını bir kısmını kütüphaneye dönüştürme projesi için kolları sıvadı.

13 Mayıs’ta tanıştığında, “Emaneti senden alanları Allah’a havale ediyorum. Sana yapılanlar izzet-i nefsime dokundu” diyen Ubeydullah dedenin elinden öptü, helallik aldı.

Aynı gün, yenilenen seçimlerde daha fazla oy alacağını bilen, Esenyurt’ta yaşayan 87 yaşındaki Ubeydullah Güngör’ü evinde ziyaret etti. 13 Mayıs’ta tanıştığında, “Emaneti senden alanları Allah’a havale ediyorum. “Sana yapılanlar izzet-i nefsime dokundu” diyen ‘Ubeydullah dede’nin elinden öptü, helallik aldı.

Darülaceze sakinleriyle tek tek ilgilendi.

11 Ağustos – Kurban Bayramı’nın ilk gününde namazını kıldıktan sonra siyasi liderlere yaptığı randevu talebini yineledi ve ‘reddetmekle övünürlerse kendilerinin kaybedeceğini’ söyledi. Baba evinde aile bireyleriyle kahvaltı etti ve Kayışdağı Darülaceze’yi ziyaret etti.

Maçoğlu ve beraberindekileri İBB Meclis Salonu’nda ağırladı.

15 Ağustos – Tunceli’nin Türkiye Komünist Partili belediye başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ve Dersim Dernekleri Federasyonu üyeleri tebrik için geldi. Maçoğlu, “25 yıldır buralara gelemiyorduk. Kendimize ait bir yer olarak gördük ve geldik” dedi.

Akşam İstanbul’un simge meydanlarından Beyazıt’ın, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli mimarlardan Turgut Cansever’in projesine temel alınarak düzenleneceğini açıkladı. İnceleme yaparak projenin altı ayda bitirilmesini istedi.

Türbede dua etti; büyük ilgi gördü.

16 Ağustos – Anadolu’daki tasavvuf düşüncesine yön veren Hacı Bektaş Veli’yi anma etkinliğine katılmak için Nevşehir’e gitti. Hacıbektaş’ın fiziki sorunlarının ortadan kaldırılması için destek sözü verdi; “Allah inşallah ülkeyi yönetenlere Hacı Bektaş terbiyesi verir” dedi.

17 Ağustos – Eşi Dilek İmamoğlu ve CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve avukat kız kardeşi Aygül Demirtaş ile İstanbul’da yemekte buluştu.

Aynı gün İstanbul’daki sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarında bir kişi öldü; çok sayıda ev ve işyerinde maddi hasar oluştu. Ortada görünmeyince sosyal medya ve medyada ‘Başkan nerede’ tartışması başladı. İBB, İmamoğlu’nun altı günlük yıllık izinde olduğunu ve ertesi sabah İstanbul’a gelerek incelemeler yapacağı belirtildi.

Eminönü’ndeki alt geçitteki esnafın sorunlarını dinledi.

18 Ağustos – İstanbul’a döndü. Sel sonrası inceleme yaptı; “Uyarı mekanizması geç ve eksik işledi” dedi.

19 Ağustos – HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasına tepkisini, “Demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez” mesajıyla dile getirdi.

23 Ağustos – Beykoz Kanuni Kent Ormanı’ndaki Uluslararası İzci Kampı’nı ziyaret etti. Ceketini çıkarıp izci yeleği giydi ve fular taktı. ‘Malazgirt Zaferi’nin yıldönümüne üç gün kala’ ok attı.

25 Ağustos – ‘Çok tatil yapıyor’ eleştirilerine yanıt verdi: “Birisi demiş ki, ‘Ben, hayatımda hiç tatile çıkmadım.’ Şu olduğunda da çıkmadım, bu olduğunda da çıkmadım! Profesyonel hayatta böyle birine şöyle bir söz söylenir; ‘Demek ki hiç çalışmamışsın’ Sonuçta her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır.”

27 Ağustos – Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İstanbul’a kayyım atanacağı’na yorulan sözlerine, “İstanbul’un sorunlarını konuşacağımıza bize miting alanlarından gönderme yapmalarının hiçbir anlamı yok” diye karşılık verdi. Erdoğan, “İstanbul’a sahip çıkacağız bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız” demişti.

29 Ağustos- 30 Ağustos’tan itibaren, cuma-cumartesi günleri, altı metro ve 24 otobüs hattında gece 00.30’dan 05.30’a kadar 24 saat kesintisiz toplu ulaşım sağlanacağını açıkladı.

30 Ağustos – Belediye ve iştirak şirketlerinde işten çıkarılan, Saraçhane’de eylem yapan işçilerin temsilcileriyle bir araya geldi. İşçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını söyledi.

2015’te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret etti.

31 Ağustos – Batman’a nikah şahitliği yapmaya gitti. İlk durağı Diyarbakır oldu. Yerine kayyım atanacağına dair bir endişesi olup olmadığına ilişkin soruya, tek endişesinin demokrasi adına olacağını belirterek, “Şahsım adına zerre kadar endişe duyan birisi değilim” dedi. CHP’nin il binasında yerlerine kayyım atanan belediye başkanlarına desteğini yineledi. Mardin’in yerine kayyım atanan belediye başkanı Ahmet Türk’le bir araya geldi.

Kentin meşhur ciğercisinde çiğer pişirdi; hediye edilen poşuyu eşi taktı.

23 Haziran seçiminde kendisine oy vermek için düğününü erteleyen Cihan Yaşar’ın düğününde ise ‘horon’ ve ‘halay’ı bir araya getirdi.

1 Eylül – Erdoğan, onu hedef alarak, “Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında” dedi.

2 Eylül – Sabah 04:30’da, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’ni ziyaret etti. Halde mezat yönetti: 160 liradan satışa çıkardığı bir kasa balığı 180’e sattı.

Akşam, Muharrem ayının ikinci gün iftarını, Alibeyköy Cemevi’nde açtı ve Hz. Ali’nin, “Devletin dini adalettir” sözünü anımsattı.

3 Eylül – Cumhurbaşkanından sonra yerlerine kayyım atanan HDP’li belediye başkanlarına destek veren İmamoğlu’na bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, “İşini yap, başımızın üzerinde yerin var; ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz” dedi.

Ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

4 Eylül – Kılıçdaroğlu’yla Sivas Kongresi’nin 100’ncü yılı kutlamaları için bu kente gitti. İkili, 2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Madımak Oteli’nde katledilenler için kültür merkezine de gitti.

5 Eylül – Seçim öncesinde ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergileyeceğine dair söz vermişti. Yüzlerce araç belediye otoparkına çekildi. Araçların iade edileceğini söyledi.

7 Eylül – Malta Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında ihtiyaç fazlası araçlarını sayısının 1300 olduğunu söyledi.

11 Eylül – Randevu talebine sonuç alamayan İmamoğlu, Erdoğan’ın Beştepe’de büyükşehir belediye başkanlarının davet edildiği toplantıya katıldı. Toplantıda sandalyesi kırıldı.

13 Eylül – Galatasaray Kulübü’nün ‘sosyal sorumluluk projesi’ kapsamında stadyumda maç izleyemeyen çocuklar için belediyeye tahsis edilen locada Sultanbeyli ilçesinde yaşayan çocuklarla maç izledi.

14 Eylül – İstanbul’un birçok bölgesinde yaşanan su baskınlarını ortadan kaldıracak Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli’ni açacak makine törenle yerine indirildi.

15 Eylül – 16’ıncı İstanbul Bienali’ni gezdi. Pasifik Okyanusu’nun ortasında bulunan, 3.4 milyon kilometrekare genişliğinde ve 7 milyon ton ağırlığındaki atık yığınından esinlenilerek ‘Yedinci Kıta’ başlığıyla düzenlenen etkinliğin kendilerine mesaj verdiğini vurguladı.

Ağustosta otopark işletmesi İSPARK’a, 9 Eylül’de de otogar faaliyetleri İBB’ye devredilen Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yeniden incelemelerde bulundu.

17 Eylül – Eski başbakan Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilişlerinin 58’inci yıldönümünde İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezar’da anıldıkları törene katıldı. “Seni pejmürde ederiz” diyen Soylu’nun buradaki tokalaşma anı günün karelerinden biri oldu.

Göreve geldikten sonra yapılan tasarrufla bütçe açığının 3 buçuk milyar lira azaldığını söyledi. Açıklamaya göre 75 günlük tedbirle bütçe açığı 3.5 milyar lira azaldı.

Haber Global televizyonunda Saray’daki toplantıda sandalyesinin kırılmasına değindi. Bir değil, iki sandalyenin kırıldığını, yere düştüğünü ve Erdoğan’ın, kendisine, “İsraf ediyorsun” diyerek espri yaptığını, kendisinin de “İkinciye sağlam otururuz” dediğini söyledi.

19 Eylül – 19 yıl sonra kentte düzenlenen Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ndeki konuşmasında seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ı bu kez İngilizce söyledi: ‘Everything will be alright’.

20 Eylül – Yapı Kredi Yayınları’nın, Atatürk’ün İstanbul günlerine ait fotoğraflarını içeren ‘Hoş Geldin Gazi-Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927-1938)’ sergisini gezdi.

Sonra da Yazar Ahmet Ümit’in, aynı mekanda Ahmet Ümit’in imza gününe katılarak, ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ kitabını imzalattı. Polisiye romanı Ümit sayesinde sevdiğini söyledi.

21 Eylül – 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında eldivenini taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’deki Belgrad Ormanları’nda çöp topladı.

İstanbullularla, Bağdat Caddesi’nde, Şaşkınbakkal’dan Göztepe’ye kadar yürüdü.

22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen, Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim etkinliğine katıldı.

Kuliste ünlü şarkıcıyı ziyaret etti.

24 Eylül – Eşi Dilek İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tarkan konserine gitti. Tarkan, “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul’a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız” dedi

Gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi’nde takip etti.

26 Eylül- Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin bir ikaz olduğunu vurguladı. Akşam üstü, depremle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı. İmamoğlu, akşam ise Erdoğan’ın ‘İstanbul’da onbinlerce toplanma alanımız var’ açıklamasına gönderme yaparak, “Keşke ben de diyebilseydim ama böyle bir şey yok ne yazık ki” dedi. Ve, ‘toplanma alanı’ ve ‘davet polemiği’ başladı.

27 Eylül – Gazetecilerle Eyüpsultan ilçesindeki lojistik destek merkezini gezdi. Merkezde 200 bin kişilik yemek hazırlanabildiğini söyledi. O merkezdeyken bir deprem toplantısı daha yapıldı. Davet edilmediği iddia edildi. Gazetecilerin sorusuna, “Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını verdi.

İstanbul valiliği, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilmediğine dair iddiaları yalanladı. Oktay, davet edildiğini söylediği İmamoğlu’nu insan hayatı üzerinden siyaset yapmakla suçladı.

Düğmeye çocuklarla ve eşiyle bastı.

28 Eylül – ‘150 mahalleye 150 kreş’ sloganıyla başlatılacak ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında Pendik’te inşa edilecek ilk kreşin temeli atıldı.

29 Eylül – Depremin olduğu günkü toplantıyla çağrıldığını ertesi günkü toplantıya çağrılmadığını açıkladı. Valilik, “Toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur” diye açıklama yaptı.

1 Ekim – Fransa’nın başkenti Paris’te iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Sabah, Fransa İş Konfederasyonu’nun düzenlediği toplantıya katıldı. İBB’yi şeffaf bir kurum haline getireceklerini söyledi. Öğleden sonra 2009’da kurulan ve Fransa ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve akademik bağları güçlendirmeyi amaçlayan Institut du Bosphore’un üyeleriyle buluştu.

Daha sonra ise sanatçılar Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın Pere Lachaise Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti.

3 Ekim – İlçe belediyelerine yaptığı ziyaretlerin dördüncüsünü yaptı. Eyüpsultan’ın AKP’li belediye başkanı Deniz Köken’i ziyaret etti.

31 Mart seçiminden sonra, 17 gün süren icraat döneminde ise aylık öğrenci kartı bedelinin indirilmesi, dini ve ulusal bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olması için Ulaşım Daire Başkanlığı’na, suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 indirim yapılması için İSKİ’ye talimatname gönderdi. Bu talimatları, mazbatası alındıktan sonraki İBB Meclis Toplantısı’nda onaylandı.



