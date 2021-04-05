‘Sapık’ etiketiyle gündem olan A.Ş. yakalandı

Cinsel istismar suçu işlediğini itiraf edip Özgecan Aslan’a hakaretler yağdırdığı görüntüleriyle gündem olan A.Ş. yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyada dün geceden beri yayılan görüntülerde A.Ş. bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlatıyor ve 2015’te vahşi bir cinayetle öldürülen Özgecan Aslan’a yönelik iğrenç hakaretlerde buluyordu.

Reklam

A.Ş.’nin ayrıca Türk bayrağı ve Atatürk portresine de zarar verdiği görüldü.

Söz konusu şahsın adıyla başlatılan ‘tutuklansın‘ etiketi TT oldu, görüntülere tepki yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, görüntülerde yer aldığı tespit edilen 18 yaşından küçük A.Ş.’yi Kağıthane’de yakalayarak gözaltına aldı.

Reklam

A.Ş.’nin, ‘5816 Sayılı Kanuna Muhalefet‘, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’ , ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ ve ‘Çocuğun Cinsel İstismarı‘ suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.