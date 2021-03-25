‘Sapık’ dediği engelli genci öldüresiye dövüp bıçak dayayan saldırgan gözaltında

İzmit’te işitme engelli bir kişiye şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayılan Fırat K., polis tarafından gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

‘Delikanlı’ lakabıyla bilinen şüpheli, geçen pazartesi günü Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoda, Fırat K.’nın, engelli Engin D.’nin boğazına bıçak dayadığı görüldü.

Reklam

Fırat K., paylaşıma Engin E. için de “Sapık gey, pislik” yazdı.

Videonun Twitter’da viral olmasının ardından çok sayıda kişi ‘#FıratDelikanlıTutuklansın’ etiketiyle şüphelinin tutuklanmasını istedi.

Şikayetçi oldu

Polise giderek şikayetçi olan yüzde 50 engelli Engin E., kendisi gibi işitme engelli Fırat K.’nın kendisini 22 Mart’ta telefonla aradığını, hediyelik eşya satma işi için Aydın’dan İzmit’e çağırdığını söyledi.

Reklam

Engin E., işsiz olduğu için teklifi kabul ettiğini, Fırat K.’yla buluştukları kafenin önünde eşyaları satarak 150 lira kazandığını, anlaşma gereği paranın yarısını alması gerektiği dile getirdi.

Şantaj yapmış

Engin E., sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan dört kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam altı kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi ‘Vermiyoruz’ dedi. Sonra küfretmeye başladı. Bu sırada araya giren Fırat K., yaklaşık beş yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarımı gösterdi. ‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a ‘Kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun’ dedim.

Dövüp fotoğrafını çektiler

Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’dan şikayetçiyim.”

Fırat K.’nın yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Fırat K.’nın emniyette ifadesi alınıyor.