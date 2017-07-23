Sapanca’da Arap etkisi: Yeşillik alanlara lüks villalar, projelere de ortak oluyorlar

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde daha çok Arapların tercih ettiği lüks konutlar için göle hakim tepelerin tıraşlandığı belirlendi.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre, son beş yıldır yaşanan dönüşümle özellikle Arapların yoğun ilgi gösterdiği Sapanca Gölü çevresindeki tepelerde çok sayıda lüks villa inşa edildi.

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Bu villaların fiyatları 200 bin dolardan başlıyor, 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Bölgedeki emlakçılar Araplara yönelik tabelalar kullanırken, darbe girişimi ve Katar krizinin ardından Arapların villa alımında düşüş gözleniyor.

Yine de Arap talebi bölgedeki emlak fiyatlarını zıplattı öyle ki Türklerin Sapanca civarında ev alma ihtimali gitgide zorlaştı. Bir emlakçı, “Fiyatlar öyle yükseldi ki, Türklerin burada villa sahibi olması bir hayli zorlaştı” dedi.

Projelere de ortak oluyorlar

Üstelik Araplar sadece villa almakla da kalmıyor. Bölgenin yeşil doğasını beğenen Körfez yatırımcıları doğrudan projelere de ortak oluyor.

Tepelerde yoğun ağaçların olduğu yerlerde yapılan inşaatların şahsa ait arazilerde yapıldığını öne süren bir inşaat şirketi yetkilisi, “Yaklaşık 150 yıl önce tepelerdeki arazilere tapu verilmiş. Yani ormanlık alanlar katledilmiyor. Çok ağaç olabilir ama buralar tapulu araziler. Belediye alanı imara açtıktan sonra verilen izinlere göre inşaatlar yapılıyor. Ormanlık alanlarda kesinlikle ağaç kesilmiyor. Eğer ağaç kesen olursa çok büyük cezalar veriliyor. Hapis cezası alanlar bile olabiliyor” diye konuştu.

Ancak bölgeden fotoğraflar ormanlık arazilerin üzerinde ciddi tıraşlamalar yapıldığını gösteriyor.

İstanbul elitinden Arap elitine

Sapanca bölgesindeki bu dönüşüm kentin dokusunu da değiştirdi. Daha önce İstanbullu varlıklı ailelerin yazlık evleri olduğunu hatırlatan bir emlakçı, “Şu anda da zengin ve Sapanca’ya yakın olan Türklerin villaları var. Bunlar daha çok İstanbul’un elitleri. Ancak son 5 yıldır zengin Araplar bölgeye çok fazla yatırım yaptı. İşler yavaş gidiyor ama hala elit Araplar Sapanca’ya ilgi gösteriyor. Biraz daha bütçesi düşük olanlar Çanakkale civarına yöneldi. Türkiye’nin birçok yerine gitmeye başladıkları için Sapanca’ya olan çok yoğun ilginin azaldığı söylenebilir” diye konuştu.