Santorini’nin eşeklerini korumak için kampanya başlatıldı

Merkezi Britanya’da olan ‘The Donkey Sanctuary’ (Eşek Sığınağı) adlı örgüt, popüler tatil merkezlerinden biri olan Yunan Adası Santorini’ye giden turistlerin eşeklere binmemesi için kampanya başlattı.

The Donkey Sanctuary

Yerleşim birimi tepede olduğu için teleferikle, yüzlerce basamak tırmanarak veya eşeklerle sahilden yukarı çıkılan Santorini’nin yerel yönetimiyle işbirliği yapan örgütün ‘Toynaklarında’ adlı kampanyasında ‘Eşeklere binerken iki kez düşünün’ sloganı kullanıldı.

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Geçen yıl, Yunan hükümetinin, sırtlarına aşırı yük bindiği için omurgaları incinen eşekleri korumak amacıyla 100 kilogram yük sınırı koyduğu anımsatılan kampanya broşüründe ve videosunu şu ifadelere yer verildi:

“Ancak bu sınırlandırma bile onları korumaya yetmiyor. Binerken iyi düşünün. Binecekseniz de en azından su ve barınacak yeri var mı yorgun mu ondan emin olun.”

Örgütün temsilcisi Barbara Mass, kampanya videosunun kısa adı CLIA olan dünyanın en büyük gemi turizm endüstrisi derneği tarafından yolcularına izletileceğini belirterek, “Olumlu dönüşler alacağımızı umuyoruz” dedi.

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2016’da günde 18 bin turistin ziyaret ettiği Santorini’ye 2017 yılında günde 8 bin sınırı konulmuştu.