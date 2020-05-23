Şantiyede yangın çıktı: Bir işçi hayatını kaybetti; beşi yaralandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir inşaatın şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Beş işçi yaralı olarak kurtuldu; bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Ümraniye Altınordu Caddesi’nde saat 02:00 sıralarında inşaat şantiyesindeki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteyneri kısa sürede alevler sardı.

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Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler tahliye edilirken beşi yüksekten atlayarak kurtuldu. Dışarı çıkamayan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Konteynerlerde kalan 50’ye yakın işçinin büyük bir kısmının bayram iznine çıktığı öğrenildi. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Çalışma arkadaşları ise olay yerinden uzun süre ayrılmadı.