Şantiyede arkadaşını yakarak öldüren sanığa tahrik indirimiyle 24 yıl hapis

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İstanbul’da 3’üncü havalimanı inşaatında yatakhane arkadaşını yakarak öldüren işçiye 24 yıl hapis cezası verildi.

İnşaatta 30 Ağustos 2016’da Mehmet Akkurt adlı işçi, evli ve iki çocuk babası Mehmet Aytaş’ı altı litre benzin döküp yakarak öldürmüştü.

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Aytaş’ın, sanığın sevgilisine mesaj gönderdiği iddia edilmiş, alarında bu nedenle tartışma çıktığı öne sürülmüştü.

Akkurt’un Aytaş’a hitaben yemekhanede “Arkadaşlar herkes telefonunu saklasın. Sinkaf ettiğim birisi benim telefonumu kurcalamış. Kız arkadaşıma mesajlar yazmış” diye bağırdığı da belirtildi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, karar duruşmasında savcı Akkurt’un ağırlaştırılmış müebbet ve hakaretten cezalandırılmasını istedi.

Savcı, Aytaş’ın, Akkurt’un kız arkadaşına gönderdiği mesajlarda sanığı kötüleyen ifadeler kullandığını ve bu nedenle sanığın iç dünyasında hiddet ve eleme sebebiyet verdiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet yerine TCK’nın 29’uncu maddesinde yer alan haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

‘Dosyada mesaj yok’

Aytaş ailesinin avukatı da “Sanığın eyleminin affedilebilir bir durumu yoktur. Sanıkla maktul arasındaki husumet önceye dayalıdır. Ancak sanık tarafından kız meselesi olarak anlaşmazlık ortaya konmaktadır. Savcının dayandığı mesaj iddiasının dosyada delil olanağı yoktur. Böyle bir mesaj da dosyada yoktur” dedi.

‘Tahrik’ indirimi

Mahkeme, tutuklu sanığa ‘adam öldürmek’ suçundan haksız tahrik indirimi de uygulayarak 24 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca Akkurt’un 1400 lira adli para cezası ödemesine de hükmedildi.

‘Irkçılık’ iddiası

Öte yandan Diyarbakırlı Aytaç’ın ağabeyi Suphi Aytaç, kardeşinin cinayetten iki hafta önceki konuşmalarında, “Yeni şantiyede rahat edemiyorum. Benim doğulu olmamı hazmedemiyorlar, dışlıyorlar. Burada rahat değilim” dediğini aktarmıştı. Suphi Aytaç, cinayetin ırkçı bir saldırı olabileceğini de öne sürmüştü.