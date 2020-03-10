Santiago havalimanında soygun: Silahlı çete, bankalara nakledilecek 15 milyon doları çaldı

Silahlı bir çetenin üyeleri, Şili’nin başkenti Santiago’daki havalimanının kargo bölümünde, ülkedeki bankalara nakledilmek üzere bekletilen 15 milyon dolar (92 milyon lira) değerinde dolar ve avro çaldı. Polis, soygunu yapan çetenin peşine düştü.

Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı. Fotoğraf: wikiwand

Polis, en az yedi çete üyesinin Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı’nda paranın bekletildiği bölüme girdiğini, güvenlik görevlilerini silahla tehdit ederek paraları çaldığını açıkladı.

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Açıklamada, havalimanına giden çete üyelerinin kullandığı iki araçtan birine kargo şirketi DHL’in logosunun resmedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Araçlardan birini terk edilmiş ve yanmış halde bulduk. İkisinin de çalıntı olduğunu ve içerden destek aldıklarını düşünüyoruz. DHL logosu olan araç kargo şirketine ait değil, kargo aracı süsü vermek için logo resmedilmiş.”

Çalınan paraların kısa süre önce Santiago’ya getirildiği, soygun sırasında havalimanındaki bir güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

2014’te aynı havalimanından 10 milyon dolar çalınmıştı.