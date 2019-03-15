‘Şantaj’ tartışması: Özhaseki canlı yayında Yavaş’ın SMS’lerini okudu

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, yaptığı basın açıklamasında rakibi CHP’li Mansur Yavaş’a ait SMS’leri okuyarak Yavaş’ı ‘şantaj yapmakla‘ suçladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yavaş, hakkındaki ‘sahte senetle icra takibi yaptığı’ yönündeki iddiayı ‘acizlik’ diye nitelerken söz konusu senedi aldığı iş insanının görüşmeleri gizlice kaydetmek ve sahtecilik gibi suçlardan dört sene hapis cezasına çarptırıldığını belirtmişti.

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Mansur Yavaş’ın sahte senet iddialarına konu olan iş insanı Necmettin Kesgin’e yazdığı SMS’leri okuyan Özhaseki, “Rakiplerimin şahısları, özelleri, yaşantıları, ne yaptıkları beni ilgilendirmiyor” diye konuştu.

TCK md.132’de yer alan haberleşmenin gizliliği ile ilgili kısma göre, en az iki veya daha fazla kişi arasındaki haberleşmenin üçüncü bir kişi tarafından ‘ifşa edilmesi‘ suç teşkil ediyor.