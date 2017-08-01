Sansürün ‘Star’ı: ‘Kibar Feyzo’da siyasi slogan buzlandı

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Yeşilçam’ın kült filmlerinden ‘Kibar Feyzo’ya son yıllarda uygulanan sansür giderek artıyor.

Başlık parasını denkleştirmek için kente gidip çalışmaya başlayan Feyzo’nun mücadelesini anlatan filmde, dönemin siyasi atmosferine de yer veriliyor.

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Filmde kullanılan siyasi ifade ve mesajlar ise, son yıllarda gitgide sansürlenmeye başladı.

Milliyet’ten Sina Koloğlu, Star TV’de gösterilen filmde “İşçiler kardeştir, patronlar kalleştir” pankartındaki “Kalleştir” ifadesinin sansürlendiğini gündeme getirdi.

Koloğlu, yazısında sansürü şöyle anlattı: “Kibar Feyzo’da bir sahne ve Kemal Sunal İstanbul’u anlatıyor: ‘Bu İstanbul acayip bir şehir, çok şey ögrenmişem (…) grev, ekmek ve özgürlük.’ Sonra o yılların en meşhur sloganlarından biri yazıyor duvarda ve ona bakıyor; ‘İşçiler kardeş, patronlar….“

Daha önce de filmde, dönemin sıkça kullanılan siyasi slogan ve söylemlerinin sansürlenmesi gündeme gelmişti.