Sansürle suçlanan Çin, Wuhan’daki ölü sayısını revize etti: 1290 kişi eklendi

Salgınla ilgili veri ve bilgileri sansürlemekle suçlanan Çinli yetkililer, corona virüsünün çıkış noktası Wuhan kentinde kaydedilen ölü sayılarını revize etti. Toplam sayıya 1290 kişi daha eklendi. Kentte daha önce açıklanan ölen kişi sayısı 2 bin 579’du; 3 bin 869 oldu. Bu, yüzde 50 artış demek.

Wuhan’daki tren istayonu 28 Mart’ta açılmıştı. Fotoğraf: Reuters

Kentteki yetkililer, hastane dışındaki ölümleri, kayda geçmeyenleri eklediklerini belirterek sayının güncellenmesine açıklama getirdi. Evde ölenlerin yakınları, cenaze evleri, cezaevlerinin aralarında olduğu farklı kaynaklardan gelen bilgiler doğrultusunda verilerin güncellendiği belirtildi.

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Birden fazla kez sayılanlar ve hiç sayılmayanlar olmuş

Konuyla ilgili kent yönetimi, istatistiklerin güncellenmesinin, yetkililerin, kentin salgınla ilgili verilerinin şeffaf ve doğru şekilde yansıtılmasına yönelik çabalarının sonucu olduğu vurguladı. Açıklamada, “Sağlık sistemimizin karşı karşıya kaldığı yoğunluk nedeniyle birden fazla kez sayılan ya da hiç sayılamayanlar olmuş” dendi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan Mi Feng, yeni sayının salgın verilerinin geniş kapsamlı şekilde gözden geçirilmesiyle elde edildiğinin altını çizdi.

‘Örtbas edilmesine müsade etmeyiz’

Çin Dışişleri Bakanlığı da günlük basın toplantısında, başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyundan gelen, “Örtbas ettiler, gizlediler” gibi suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlık sözcüsü, “Herhangi bir bilginin gizlenmesine asla müsade etmeyiz” dedi.

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Geçen aralık ayında virüs yayılmaya başladıktan sonra, 11 milyonluk nüfuslu kent aylarda kilit altında yaşadı. Geçen ay sonunda hayat normale dönmeye başladı.

84 bine yakın vakanın görüldüğü ülkenin ekonomisi, 28 yıl aradan sonra ilk kez küçüldü.

Uyaran doktor susturuldu; DSÖ uzmanlarının ülkeye girişine geç izin verildi

Çin, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) vakaları ilk olarak 31 Aralık 2019’da bildirmişti. Ancak, DSÖ’nün uzmanlarına, 10 Şubat’ta ülkeye girme izni verilmişti. O tarihte ülkedeki vaka sayısı 40 bini aşmıştı. Wuhan’ın belediye başkanı, ocak başından 23 Ocak’a kadar duruma müdahale konusunda eksik kalındığını itiraf etmişti. O dönemde, SARS benzeri bir virüsün salgına neden olabileceğine dair meslektaşlarını uyaran bir doktor ‘susturulmuştu’. Dr. Li Wenliang Covid-19’a yenik düşmüştü.

Çin’i suçlayan ve DSÖ’yü de Çin odaklı tavır takınmakla suçlayarak fonunu kesen ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan “Çin’in krizi daha iyi yönettiğini düşünmek saflık olur. Bilmediğimiz şeyler oldu” demişti.

Wuhan verilerinin tüm bu gelişmelerin ardından güncellenmesi dikkati çekti.