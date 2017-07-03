Sansüre uğrayınca Star’dan ayrılan Oflaz: Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum

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Son yazısını yayımlamayan Star gazetesinden ayrılan İslamcı kanadın yakından tanıdığı yazar Lütfü Oflaz, muhalif yazılarının gazetede rahatsızlık yarattığını belirterek, “Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum. İktidarın bütün unsurları bilir ki Lütfü Oflaz vicdanlı bir adamdır” dedi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan Oflaz, ‘Rahatsızım’ dediği, sansüre uğrayan son yazısını şöyle anlattı: “Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben her şeyden önce bir yazarım, düşünce adamıyım, gazeteciyim. Dolayısıyla gazetecilere, yazarlara, düşünce insanlarına, gazetelere yönelik baskılar her dönem tepkimi çekmiştir. Bu dönemde de gazetelere yönelik baskılara tepkimi zaman zaman Star’daki köşemde dile getiriyordum. Aynı zamanda bu dönemde haksızlığa uğrayan diğer meslek mensupları ile ilgili de rahatsızlıklarımı da yazıyordum. Bunlar son derece etkili oluyordu. Özellikle iktidarın karşısında olan medya, ‘Böylesine yazılar nasıl bu Star gazetesinde yayınlanıyor?’ diye de şaşırıyorlardı.”

Star o yazıları saygı gereği yayınlamış

Star’ın muhalif yazılarından rahatsız olduğunu ve bunu kendisine ilettiklerini belirten Oflaz, “13 ayın sonunda ‘Rahatsızım’ diye bir yazı yazdım. Bu yazı konulmadı. ‘Daha önce bu tip yazıları yayınlıyordunuz, niye bu yazıyı koymadınız?’ diye sorduğum zaman bana ‘Biz bugüne kadar size olan saygımızın gereği bunları yayınladık ama bugünden itibaren artık muhalif yazılarınızı yayınlamak istemiyoruz. Muhalif yazılar olmazsa bunları yayınlarız’ diye yanıt verdiler. Yani bir açık kapı bıraktılar” diye konuştu.

Soylu aramış, ‘Bizi üzdünüz’ demiş

Oflaz, işlerine iade edilmek için 110 günü aşkın süredir açlık grevi yapan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili yazdığı yazı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen görüşmeye de değinerek şunları anlattı: “O yazının çıktığı gün İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) beni aradı. Söze şöyle girdi: ‘Lütfü Bey bugünkü yazınızla bizi çok üzdünüz.’ Dikkat edin, ‘Beni üzdünüz’ demiyor ‘Bizi üzdünüz’ diyor. Bir iktidar bütününü kastediyor aslında. Ben ‘Hayrola nedir sorun?’ dediğim zaman ‘Lütfü Bey, sizin de yazdığınız gazetede ve bize yakın medyada Gülmen ve Özakça’nın DHKP-C’li olduklarına ilişkin yayınlar çıktığını görmüyor musunuz?’ dedi. Ben de ‘okuyorum’ dedim. ‘Peki, ama o zaman niye böyle bir yazı yazıyorsunuz?’ diye sordu. ‘Bunların DHKP-C’li olduğunu siz söylüyorsunuz. Avukatları da diyor ki, DHKP-C’li olduklarına dair hiçbir mahkeme kararı yok’ dedim. Bunu üzerine İçişleri Bakanı bana dedi ki ‘Haa, demek ki siz bize inanmıyorsunuz böyle bir karşılık verdiğinize göre… Ben sizi bilgilendirmek, üzüntülerimizi iletmek için aradım. Fakat siz bize ağzımızın payını verdiniz. Bir daha da sizi aramam, çünkü ağzımızın payını aldık’ dedi ve konuşma gergin bir biçimde sona erdi.”

‘Rahatsızlıkları taban bana iletiyor’

Oflaz, yazısında da değindiği, kendisi kadar AKP tabanının da son gelişmelerden rahatsız olduğuna dair görüşlerini şöyle açıkladı: “‘Rahatsızım’ yazısında birkaç cümleyle de olsa ona da değindim. Ak Parti tabanı başta belediyeler olmak üzere, yolsuzluk ve rüşvet söylentilerinin ayyuka çıkmasından rahatsız. Ak Parti tabanı Harun gibi gelip Karun gibi olanlardan rahatsız. Bu dönemdeki yargılamalarda parası olan, arkası olan, özellikle iktidarın tepe noktalarında dayısı olanlara karşı ayrıcalıklı davranılmasından rahatsız. Toplumda gerginleşmeden, huzursuzluktan ve bunun giderek ülkeyi bir iç savaşa sürüklemesinden rahatsız. Bu rahatsızlıkları bana Ak Parti tabanı yoğun bir şekilde iletiyor.”

‘Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum’

Oflaz, kendisine sorulan “Cumhuriyet üzerindeki baskıları nasıl değerlendiriyorsunuz? İktidar kadroları da bu davadan rahatsız mı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Ben bir kulis yazarı değilim. Kulisleri hiç merak etmiyorum. Beni aramadıkça benim hiçbir iktidarın tavanı ile işim olmaz. Ne uçağa binerim, ne kucağa otururum. İktidarın bütün unsurları bilir ki Lütfü Oflaz vicdanlı bir adamdır.”