Şansal Büyüka: Takım oyunundan ödün vermeyen bir Fenerbahçe için Aykut hoca alternatiflerden biri olabilir

Aykut Hoca’nın ‘savunma futboluna prim tanıdığı’ algısı var ama bir dönem Fenerbahçe’yi ‘En az yiyip, en fazla gol atan takımı’ noktasına getirdiği unutulmasın.

Aykut Hoca ile Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında yarı final oynadığı, Süper Lig şampiyonu olduğu, Türkiye Kupası’nı kazandığı akıllardan çıkmasın.

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Eğer normal koşullar olsa, Fenerbahçe istediği transferi yapabilse bu yazıyı yazmazdım. Ama Fenerbahçe’nin böyle bir şansı, bu ekonomik koşullarda haklı olarak yok.

Mütevazı bir kadro ile daha fazla koşan, hatta en fazla koşan, takım disiplinine uyan, takım oyunundan asla ödün vermeyen bir takım için Aykut Hoca alternatiflerden biri olabilir. Aykut Hoca’nın, Fenerbahçe’de ‘normal ve rahat’ bir dönemde çalışmadığı, hep ‘sıkıntılı ve acılı’ dönemlerin hocası olduğu unutulmasın.

Şansal Büyüka’nın yazısı