Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şansal Büyüka: Şaka bir defa olur

Şaka bir defa olur… Galatasaray şakayı geçen hafta Kayseri maçında yaptı… Rize’de de yapsa “yeter ama“ dedirtirdi…

Sadece kaleci Fatih için endişeliyim (!)… İki haftadır yatıyor, üşütecek diye korkuyorum… Yatsın, izin yapsın, bu kendinin de Galatasaraylıların da işine gelir de, dikkat etsin, üşütmesin (!)…

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Sonuçta ilk yarıda 4 olurdu, maçın sonunda 4 oldu… Hatta 4’ün üstüne bir 4 daha olurdu… Ama en önemlisi, bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda alternatif oyuncuların çok iyi olması, Galatasaray için süper oldu…

Şansal Büyüka‘nın yazısı

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