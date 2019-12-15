Şansal Büyüka: Keşke o Melo ruhunun, o Melo direnişinin kırıntısı bugünün Galatasaray’ında olabilse

Galatasaray’ın ağır hasarla çıktığı PSG maçından sonra ligde altı maçtır yenilen, bu altı maçta tam 16 gol yiyen, “kolu-kanadı” kırık Ankaragücü ile oynaması, ayağa kalkması, kendini toparlaması, camia ile barışması adına müthiş, hatta bulunmaz bir fırsattı. Galatasaray bunu bile kullanamadı. Rakip 10 kişi kalmışken, üstelik 2-0 önde oynarken, 2-2’ye yakalanmasının anlatılacak, savunulacak, mazeret bulunacak bir tarafı olamaz. Futbolda her sonuç var ama bu yok. Bu kadarı fazla, hatta rezalet…

Maç öncesi ödül almak için Melo sahadaydı. Keşke o Melo ruhunun, o Melo direnişinin kırıntısı bugünün Galatasaray’ında, o şerefli formayı giyen futbolcularda olabilse… Galatasaray tam bir “emekli cenneti” olmuş.

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Şansal Büyüka’nın yazısı