Şansal Büyüka: Galatasaray hızla eriyor; futbol kalitesi kalmadı

Galatasaray hızla eriyor. Futbol kalitesi kalmadı, hızı, temposu kalmadı. En önemlisi; sonuca tepkisi, öfkesi kalmadı. Sesi-sedası çıkmayan Levent Hoca’nın bile bir ara saha kenarında, “Oynayın, hareketlenin” diye yırtındığını gördüm ama kimsenin umurunda değildi.

Fatih Hoca’ya bir öneri: Hoca, saha kenarında olmadı mı, futbolcular öğretmen gelmediği için derse girmeyen öğrencilere dönüyorlar, boşveriyorlar, kaytarıyorlar… Fatih Hoca, bu ceza alma alışkanlığından kurtulmak ve önce kendini, sonra futbolcuları disipline etmek zorunda… Bu gidiş, gidiş değil…

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Şansal Büyüka’nın yazısı