Şansal Büyüka: Galatasaray daha çok maç kaybeder

Galatasaray çok maç kaybetti, daha çok maç kaybeder… Ama bu kadar teslimiyetçi, bu kadar eli-ayağı birbirine dolaşan, rakibin hücum bölgesine dürbünle bakan bir Galatasaray görmedik… Takımın eksik oluşu kaliteni engeller, kabul; peki mücadeleni, isteğini, coşkunu ne engelliyor!..

Bir kesim her fırsatta “bu kadar yabancı olur mu? Türk oyuncu niye yok” diyor … Alın size Galatasaray… Belki de bu sezon bir maça ilk defa bu kadar çok Türk oyuncu ile başladı… İlk defa bu kadar berbat oynadı…

Şansal Büyüka’nın yazısı