Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şansal Büyüka: Galatasaray daha çok maç kaybeder

Galatasaray çok maç kaybetti, daha çok maç kaybeder… Ama bu kadar teslimiyetçi, bu kadar eli-ayağı birbirine dolaşan, rakibin hücum bölgesine dürbünle bakan bir Galatasaray görmedik… Takımın eksik oluşu kaliteni engeller, kabul; peki mücadeleni, isteğini, coşkunu ne engelliyor!..
Bir kesim her fırsatta “bu kadar yabancı olur mu? Türk oyuncu niye yok” diyor … Alın size Galatasaray… Belki de bu sezon bir maça ilk defa bu kadar çok Türk oyuncu ile başladı… İlk defa bu kadar berbat oynadı…

Şansal Büyüka’nın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...