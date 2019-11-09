Şansal Büyüka: Fenerbahçe’yi bu futbol hiçbir hedefe götürmez

İkisi penaltıdan, biri kornerden duran toptan atılan üç golle, ama son derece kötü futbolla gelen bir galibiyet… ”Kazandık ya, sen ona bak“ diyenlere süper karşıyım. Daha fazla futbol, daha doyurucu futbol, daha becerikli futbol… Buna Fenerbahçe‘nin de, diğer Türk takımlarının da ciddi anlamda ihtiyacı var. Kolayı seçe seçe, kazanınca her eksiğin üstünü örte örte bu günlere geldik. Maç fazlasıyla lider olması kimseyi kandırmasın… Fenerbahçe‘ye bu futbol yakışmadı. Fenerbahçe‘yi bu futbol hiçbir hedefe götürmez…
SON HABERLER
GATA’da imar planı: 117 bin metrekarelik alan yapılaşmaya açılabilir
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’da tarihi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasını sağlayan planları onaylayarak askıya çıkardı.
Rabia Naz Komisyonu Eynesil’de; adli tıbba göre tırnağında erkek DNA’sı var
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) başta olmak üzere çocuk ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri ilçeye gitti. 12 milletvekili, Rabia Naz’ın anne- babasıyla görüştü. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz’ın tırnaklarından erkek DNA’sı tespit edildiği ortaya çıktı.
Üçüncü ortak devriye tamamlandı
Türk ve Rus askerleri, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarındaki üçüncü ortak kara devriyesi tamamladı.
Bakalım bu sefer ABD ziyareti nasıl geçecek?
Erdoğan bir yandan tüm dünyaya karşı savaşan kahraman kostümünü giymek, öte yandan da ‘business as usual’ yani hiç bir şey yokmuş gibi işleri sürdürmek istiyor. Yani biz devamlı bağırıp çağıralım, her istediğimize çatalım bulaşalım ama herkes bize katlansın…
Erdoğan: Trump ile Halkbank konusunu konuşacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Barış Pınarı Harekatını konuşacaklarını söyledi.