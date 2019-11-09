Şansal Büyüka: Fenerbahçe’yi bu futbol hiçbir hedefe götürmez

İkisi penaltıdan, biri kornerden duran toptan atılan üç golle, ama son derece kötü futbolla gelen bir galibiyet… ”Kazandık ya, sen ona bak“ diyenlere süper karşıyım. Daha fazla futbol, daha doyurucu futbol, daha becerikli futbol… Buna Fenerbahçe‘nin de, diğer Türk takımlarının da ciddi anlamda ihtiyacı var. Kolayı seçe seçe, kazanınca her eksiğin üstünü örte örte bu günlere geldik. Maç fazlasıyla lider olması kimseyi kandırmasın… Fenerbahçe‘ye bu futbol yakışmadı. Fenerbahçe‘yi bu futbol hiçbir hedefe götürmez…

Şansal Büyüka’nın yazısı