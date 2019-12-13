Şanlıurfa’daki ilkokulda ‘dürüstlük manavı’ açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir ilkokulun koridorunda ‘dürüstlük manavı’ açıldı. Manava giden öğrenci istediği meyveyi alıp kumbaraya istediği miktarda para atıyor. Okul yönetimi, elde edilecek geliri okuldaki yetim öğrenciler için harcamayı planlıyor.

Fotoğraf: DHA

Yenişehir Mahallesi’nde 1200 öğrencisi bulunan Mehmetçik İlkokulu’nun idaresi, yerli malı haftasında farkındalık oluşturma kararı aldı. Bu doğrultuda açılan manavda elma, mandalina, portakal, nar gibi meyveleri satışa sundu.

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Okulun müdürü Ferit Akçalı, “Öğrencilerimize dürüstlük ve doğruluğu aşılamak ve farkındalık oluşturmak için okulumuzun koridorunda dürüstlük manavını kurduk. Manavın başında kimse beklemiyor, öğrencilerimiz dilediği gibi istediği meyveleri alıyor ve ücretini kumbaraya atıyor” dedi.