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Şanlıurfa’daki düğünde ‘halay başı’ olma kavgası: Altı yaralı

 

Şanlıurfa’da bir düğünde halay başı olmak isteyenler arasında çıkan kavgada altı kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğüne katılan davetlilerden halay başı olmak isteyen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki grubun yakınlarının da katıldığı ve taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada altı kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarmanın ihbar üzerine gelmesinin ardından kavga sona erdi.

Kavgaya karışanların tespit edilme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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