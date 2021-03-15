Şanlıurfa’da üzerine benzin dökülüp yakılmış bir kadının cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: Diken

AA’nın aktardığına göre Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 35’inci kilometresinde vücudunun bir bölümü yanmış bir ceset gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

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Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 38 yaşındaki F.A’ya ait olduğunu belirledi.

Üzerine benzin dökülerek yakıldığı belirlenen F.A’nın cesedi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.