Şanlıurfa’da üniversite kampüsündeki ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü: 45 hektar zarar gördü

Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi’deki ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre, Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’ndeki ormanlık alana sıçradı.

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Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangına havadan bir helikopter, bir uçak, karadan itfaiye ekipleri, üç polis TOMA’sı, çevre illerden gelenlerin de aralarında bulunduğu 13 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 150 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık beş saat süren yangında 45 hektarlık alan zarar gördü.