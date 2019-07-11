Şanlıurfa’da üç muhtarın mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde görev yapan üç muhtarın mazbatası ‘seçilmeye engel durumlarının olması’ nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: Reuters

Halfeti’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen Günece Mahallesi Muhtarı Müslüm Karabaş, Macunlu Mahallesi Muhtarı Hikmet Yılmaz ile Sütveren Mahallesi Muhtarı İbrahim Atsız’ın mazbataları iptal edildi.

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Üç mahalle için 7 Haziran 2020 tarihinde yeniden seçim yapılacağı, bu tarihe kadar görevin kaymakamlık tarafından görevlendirilecek aza tarafından yürütüleceği belirtildi.