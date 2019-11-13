Şanlıurfa’da tugay komutanlığı çevresinde üç şiddetli patlama: 14 asker yaralı

Şanlıurfa’daki 20’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde üç patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle dendi: “Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir.

Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.

Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır.”

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Şanlıurfa Valiliği ise patlamada 14 askerin yaralandığını duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI!



1) 13.11.2019 günü saat 22.30 sularında ilimiz askeri yerleşkesi içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır. — Abdullah ERİN (@Abdullah_Erin47) November 13, 2019