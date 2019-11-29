Şanlıurfa’da sosyal medya operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı beş kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilerek gözaltına alınan 15 şüpheliden beşi tutuklandı.
Şanlıurfa başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişilerin bulunup yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, şüphelileri tek tek tespit etti.
Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.