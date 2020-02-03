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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da öğretmen ve berber cinsel istismardan tutuklandı

Şanlıurfa’da küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde özel bir okulda dört kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde işyerinde küçük çocuğa istismarda bulunan berber Ramazan A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ ve ‘hüriyetinden yoksun kılmak’ iddiasıyla tutuklandı.

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