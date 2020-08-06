Şanlıurfa’da kaybolan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep’te bulundu

Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde, beş gündür haber alınamayan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak Gaziantep’te bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Osmanlı Mahallesi’ndeki evlerinden beş gün önce çıkan Hüseyin Alpak’tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Adana’dan getirdiği dedektif köpekler ile Alpak’ın gidebileceği yerlerde arama yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

Gaziantep’te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine bu kentteki polislerle iletişime geçen ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti.

Gaziantep’e giden Alpak’ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğü’nde çocukla buluştu.

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Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

Alpak, resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.