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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da karantina kurallarına uymayanlara 66 bin 788 lira ceza kesildi

Şanlıurfa’da corona virüsü tedbirleri kapsamında 3 bin 761 riskli alanda yapılan kontrollerde, karantina kurallarına uymayan işletme ve şahıslara 66 bin 788 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. 

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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Ağustos’ta yapılan ‘corona‘ denetimlerinde, Şanlıurfa’da 3 bin 761 riskli alan kontrol edildi. 

Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 128 işletme ve şahsa 66 bin 788 lira ceza kesildi.

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