Şanlıurfa’da karantina kurallarına uymayanlara 66 bin 788 lira ceza kesildi

Şanlıurfa’da corona virüsü tedbirleri kapsamında 3 bin 761 riskli alanda yapılan kontrollerde, karantina kurallarına uymayan işletme ve şahıslara 66 bin 788 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Ağustos’ta yapılan ‘corona‘ denetimlerinde, Şanlıurfa’da 3 bin 761 riskli alan kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 128 işletme ve şahsa 66 bin 788 lira ceza kesildi.