Şanlıurfa’da ‘kapanma partisi’nin yapıldığı okulun yönetimi: Öğrenciler istedi

Şanlıurfa’da küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulun yetkilileri, etkinlikten haberleri olmadığını, öğrencilerden böyle bir talep geldiğini söyledi. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Facebook’ta öğretmenler hakkında haberler paylaşan bir sayfa, öğrenciler ‘başörtüsü takmaya başladığı’ için öğretmenleri tarafından düzenlenen ‘kutlama’dan fotoğraflar yayınlamıştı.

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Bir-ikisi hariç tüm öğrencilerin başörtülü olduğu anlaşılan fotoğraflarda, ‘Kapandım mutluyum’, ‘Ben de artık kapalıyım’, ‘Haydi sen de kapan’, ‘Şükür ki kapandım’ yazılı kartonlar görülüyor.

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre, etkinliği Bozova Hacılar Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni G.İ.’nin düzenlediği öğrenildi.

Konuyla ilgili okul yetkilileri şöyle konuştu: “Okul yönetiminin böyle bir etkinlikten haberi yok. Öğretmenlerin hepsini aynı anda denetleyemiyoruz. ‘Kapanma partisi’ni cuma günü öğrendik. Bunu düzenleyen öğretmenle telefonda konuştuk, durumu anlattı. Böyle bir etkinlik talebinin öğrencilerden geldiğini söyledi. Herhangi bir zorlama olmamış. ”

Öğretmen G.İ. ve okul yönetimine soruşturma açıldı.