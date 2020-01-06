Şanlıurfa’da kadınlar, ‘çocuk istismarı suçlusuna evlilik affı’nı protesto etti

Şanlıurfa Kadın Platformu üyeleri, çocuk istismarı suçlularına evlilik affı getirilmesine yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddiasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezinde toplanan platform üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Eylem Salar, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını söyledi.

Reklam

‘Çocukları korumakla görevli devlet istismarı meşrulaştırmaya çalışıyor’

Küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir düzenlemenin çocukları tekrardan istismara maruz kalması anlamını taşıdığını öne süren Eylem Salar, şunları söyledi: “İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz.”

