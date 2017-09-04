Şanlıurfa’da kadın cinayeti: ‘Kuma gittiği’ evde dövülerek öldürüldü, aşağı atıldı

Şanlıurfa’da Suriyeli bir kadın ‘kuma gittiği’ evde üvey oğlu tarafından dövülerek öldürüldü.



Hamile olduğu belirtilen 33 yaşındaki Nahiye Atay’ın öldürüldükten sonra balkondan aşağı atılarak cinayete intihar süsü verilmek istendiği ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre Nahiye Atay, ülkesinde iç savaşın patlak vermesiyle 2004 yılında göç ettiği Şanlıurfa’da Ahmet Atay’la ‘kuma olarak’ evlendi.

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Bu evlilikten yedi çocuğu olan Atay’la ilk eşinin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Başına sert bir cisimle vurulup dövülen kadın, daha sonra oturdukları evin ikinci katından aşağı atıldı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri Atay’ın öldüğünü belirledi.

Atay’ın üvey oğlu İ.A.A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.