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Şanlıurfa’da kadın cinayeti: Boşandığı eşini ve kızını öldüren erkek aranıyor

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Şanlıurfa’da boşandığı eşini ve kızın öldüren erkek kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA

Viranşehir’de 44 yaşındaki seyyar satıcı Hasan Ertan, 24 yıl önce önce evlendiği akrabası Hanife Azrak’tan bir yıl önce boşanarak başka kente taşındı.

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Ertan, dün öğleden sonra pazar alışverişinden dönen eski eşi, kızı 20 yaşındaki Nilgün Ertan ve dört yaşındaki Enes’in önünü kesti.

Ertan, eski eşini ve kızını tabancayla öldürerek kaçtı.

Ertan’ın eski eşinden tapusu bulunmayan dört katlı evi çocuklarla birlikte boşaltmasını istediği iddia edildi. Hanife Azrak’ın eski eşinin bu konuda kendisini sıklıkla tehdit etmesi nedeniyle polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Anne kızın cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri firari Hasan Ertan’ı arıyor.

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