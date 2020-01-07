Şanlıurfa’da izinsiz yapılan kazıda 4’üncü yüzyıla ait mozaik çıktı

Şanlıurfa’da, ‘Amazon kraliçelerinin av ve savaş sahneleri’nin tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu Haleplibahçe’deki Mozaik Müzesi’ne yakın bir bölgede yapımı devam eden inşaatın bodrum katında insan ve hayvan figürlerinin bulunduğu 4’üncü yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mozaik bulundu. Bölgede kaçak kazı yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alınırken mozaikler korumaya alındı.

Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine Balıklıgöl civarındaki Mozaik Müzesi’ne yakın mesafedeki adrese baskın yapan ekipler, inşaat halindeki evin bodrum katında açılan üzeri molozlarla kapatılmış çukuru tespit etti.

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Şanlıurfa – Haleplibahçe

Mozaik Müzesi

Çukurdan içeri giren ekipler, iki oda halindeki tünelde 4 metrekarelik tabanda insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı mozaik bulunduğunu saptadı.

Bir kısmı tahrip edilmiş, 280×280 santimetre ebatında taban mozaiğinin bulunduğu alanda yapılan aramada iki şüpheli çeşitli kazı malzemeleriyle yakalandı.