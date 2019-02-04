Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da iş cinayeti: Onarım çalışması yaparken akıma kapıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğleden sonra Arat Dağı mevkisindeki arazide meydana geldi. Bölgede, iddiaya göre, elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri, arıza ekibine haber verdi.

Reklam

Arızayı gidermek üzere gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’de görevli Zülfikar Kaynakpınar, onarım için yüksek gerilim hattına çıktı.

Kaynakpınar, onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapılarak asılı kaldı.

Reklam

İşçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

SON HABERLER

Sakarya’da maç kavgası: Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı

Sakaryaspor ile Hacettepe arasında oynana 2. Lig maçı sonrasında bir kadın taraftar iki kadını bıçakladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını ‘kuzey tribünü‘nde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki kadın adı öğrenilemeyen kadın taraftar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Maçın sonunda stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar […]

Lüks araçla yarış iki kişinin ölümüne neden oldu

Adana’da lüks otomobiliyle gece saatlerinde caddede yarış yapan bir sürücü iki kişinin ölümüne neden oldu. Muhammet A. adlı sürücü, iddiaya göre Çukurova ilçesindeki işlek Türkmenbaşı Caddesi’nde geceyarısı lüks otomobiliyle başka bir araçla yarış yaptı. Muhammet A. yarış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Araç kontrolden çıktı, ardından iki farklı otomobile daha çarptı. Sürücü […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...