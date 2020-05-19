Şanlıurfa’da inşaatta çökme: İki işçi yaralı

Şanlıurfa’da, inşaat halindeki tek katlı evde, beton dökümü sırasında kalıplar çöktü. Kalıpların altında kalan iki işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, öğle saatlerinde, Konuklu Mahallesi’nde yaşandı. Tek katlı evin inşaatında, beton dökülürken çökme oldu. İnşaatta çalışan iki işçi, demir, kalıp ve harçtan oluşan göçüğün altında kaldı.

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İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, kendi imkanlarıyla yıkıntı altından çıkan işçileri ambulansla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.