Şanlıurfa’da iki Suriyeli gazeteciyi öldürmekle suçlanan zanlılardan biri tutuklandı

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Şanlıurfa’da IŞİD karşıtı ve rejim muhalifi iki Suriyeli gazeteciyi öldürmekle suçlanan iki kişiden biri kente tekrar gelince yakanlandı.

Suriyeli gazeteciler İbrahim Abdülkadir ve Firas Hamadi, Arapça Ayn el Vatan gazetesini çıkardıkları Atatürk Mahallesi’ndeki kiralık evlerinde 2015’te boğazları kesilmiş halde bulunmuştu.

Reklam

Polis, cinayet zanlılarının gazetecilerin evinde kalan Talas el Surur ve Muaz el A. olduğunu belirlemişti.

Kente gelince yakalandı

İncelemede, el Surur’un Kilis üzerinden yasadışı olarak Suriye’nin Rakka kentine gittiği belirlendi. Diğer zanlı el A.’nın da yine Suriye’ye gittiği, iki yıl sonra ise kente döndüğü anlaşıldı.

Kaldığı eve düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan el A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.