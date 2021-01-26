Şanlıurfa’da horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin 400 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: AA

Polis ekiplerince Fırat Mahallesi’nde horoz dövüşü yapılacağı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, 17 horoz, isimler ve para miktarı yazılı defter, horozların ayaklarını ve gagalarını sivrileştirmeye yarayan yeğe ve terazi bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, Ü.T.’ye 5199 sayılı kanuna muhalefet suçundan 17 horoz için para cezası kesildi.

Adresteki 71 kişiye ise Covid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.