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Yaramazlara biraz batar!

Şanlıurfa’da HDP Bozova ilçe eş başkanı tutuklandı

Şanlıurfa’daki PKK soruşturması kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.

Ömer Yıldırım. (Fotoğraf: DHA)

Başsavcılığın soruşturması kapsamında bugün eş zamanlı baskınlarla 10 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin PKK’yla bağlantılı oldukları istihbaratı bulunduğu, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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HDP’li yönetici Ömer Yıldırım dahil üç kişi tutuklanırken yedi kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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