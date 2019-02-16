Şanlıurfa’da HDP Bozova ilçe eş başkanı tutuklandı

Şanlıurfa’daki PKK soruşturması kapsamında HDP Bozova İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldırım tutuklandı.
Başsavcılığın soruşturması kapsamında bugün eş zamanlı baskınlarla 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin PKK’yla bağlantılı oldukları istihbaratı bulunduğu, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
HDP’li yönetici Ömer Yıldırım dahil üç kişi tutuklanırken yedi kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.